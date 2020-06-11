Так заболевают чаще всего: названа главная причина второй волны коронавируса

Общество
Родион Власов0
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Спустя долгие месяцы борьбы с коронавирусом обществу удалось преодолеть пик угрозы, но эксперты обеспокоены самый распространенным путем передачи смертоносного вируса, который уже скоро может привести к мощной второй волне заражений.

Валентина Гинзбург
Валентина Гинзбург. Фото — hyser.com.ua

Об этом сообщает «Укринформ», передает «НБН».

Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург обратилась к гражданам с важной информацией, она отметила, что врачи без помощи населения неспособны полностью остановить вирус.

«Ради предотвращения повторения катастрофы, что-то должны делать и сами граждане», — сказала чиновница.

Она отметила, что ситуация может ухудшится из-за того, что люди перестают придерживаться мер предосторожности при карантине, это служит основной причиной новых заражений, которые могут привести ко второй волне коронавируса.

«Держать людей все время дома, это ошибка, но, чтобы спасти Украину и самих себя, необходимо проявить достойный уровень сознательности и придерживаться требований карантина», — сказала она.

Далее эксперт отметил, что практически 90% всех заражений передается через руки.

«В общественных местах крайне важно использовать перчатки, ведь незащищенное прикосновение к ручке двери супермаркета может стоить вам здоровья или даже жизни», — подчеркнула она.

Напомним, как сообщалось ранее, Зеленского ждет расплата – в РФ яростно отреагировали на оскорбления от президента Украины.


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