Ничего не изменится: в ВОЗ заявили, что жара не влияет на коронавирус

Лето и жаркая погода, на которых возлагали большие надежды в борьбе с коронавирусом, не смогут помочь уменьшить распространение вируса.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «24 канал«.

Представитель ВООЗ в Беларуси Батыр Бердикличев отметил, что лето — это не повод расслабляться, ведь вирус COVID-19 не имеет признаков сезонного заболевания:

«Наши наблюдения показывают, что коронавирус не имеет признаков сезонного заболевания. Вирус распространяется и в жарких странах… То есть, надеется, что вирус летом уменьшит активность не стоит».

Он отметил, что даже летом людям придётся придерживаться правил — маска и социальная дистанция:

«Люди уже устали… Они перестают воспринимать болезнь всерьез. И это нас волнует… Ведь вирус не исчез, пусть даже немного снизились число заболевших. Но гигиена рук, дистанция и маски должны ещё оставаться. Это очень важно».

Напомним, ранее мы писали, о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.