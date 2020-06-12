Суд отказал в отводе прокурора в деле Стерненко

12.06.2020 20:32

Укринформ

Шевченковский районный суд Киева отказал защите Сергея Стерненко в отводе прокурора Николая Бозовуляка на заседании по рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения активисту.

Об этом заявил следственный судья Владимир Бугиль, сообщает корреспондент Укринформа.

«Судья постановил: в удовлетворении ходатайств отказать», — заявил Бугиль.

По словам Бугиля, этому прокурору было заявлено несколько отводов от защиты Стерненко.

Сам Бозовуляк возражал против удовлетворения этого ходатайства.

Стерненко присутствует в зале суда. Ранее его с поручителями не пускали в суд. Затем из громкоговорителя возле суда объявили, что в судебный зал пропустят вообще из тех, кто хочет поручиться за Стерненко, 22 человека, а у других примут соответствующие заявления.

При этом Стерненко заявил, что лиц, которые хотят взять его на поруки, — более сотни.

Люди, которые пришли в поддержку Стерненко и раньше устроили во дворе суда акцию, до сих пор находятся под зданием судебного учреждения. Сейчас ситуация спокойная. Здесь также находятся народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос, активист Александр Леменов, бывший пленник Кремля Владимир Балух.

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Под судом находится также девушка Стерненко Наталья Усатенко, которая была вместе с ним вечером 24 мая 2018 года, когда двое злоумышленников напали на Стерненко, и именно во время этого нападения активист смертельно ранил одного из нападавших.

Вместе с теми, кто пришел поддержать Стерненко, у суда находится и муж экс-главы Миенздрава Ульяны Супрун Марко, народные депутаты от «Голоса», в частности, Александра Устинова и другие.

Как сообщалось, в Киеве несколько сотен человек пришли под Шевченковский райсуд Киева поддержать активиста Стерненко.

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Стерненко 11 июня в Главном следственном управлении СБУ объявили подозрение в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

Прокуроры просят в суде для Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Между тем о готовности принять Стерненко на поруки заявили, в частности, экс-глава Минздрава Ульяна Супрун, народные депутаты из фракции «Европейская солидарность».

Стерненко — одесский активист, участник местного евромайдана и бывший руководитель одесского "Правого сектора".

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отражаясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко совершили три покушения в Одессе только за полгода.

Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве — как пояснили в прокуратуре, за "необходимость проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции".

По материалам: ukrinform.ru