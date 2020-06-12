В Facebook запустили флешмоб #ДеньЗависимостиРоссии

12.06.2020 12:59

Укринформ

Украинские пользователи Facebook организовали в соцсети виртуальный флешмоб # ДеньЗависимостиРоссиы в связи с Днем России.

Так, украинцам предлагается 12 июня до 14:00 написать пост на русском языке с хэштегом # ДеньЗависимостиРоссиы.

В таких постах участникам предлагается изложить свои мнения в произвольной форме, но придерживаясь основных месседжей. Так, организаторы настаивают на том, что не существует никакой независимости России, а поэтому и "День независимости" переименовали "в пустое и бессмысленное" День России"". Также предлагается обосновывать позицию о том, что вся история россиян — это история зависимости от других, а сама Россия является "продуктом украинского штаба".

К флешмобу присоединились в частности бывший заместитель министра информационной политики (2017-2019 гг.) Дмитрий Золотухин и соучредитель гражданской платформы "Новая Страна» Валерий Пекар.

"Сегодняшний день — 12 июня — это символ того, что 148-миллионный народ продолжает оставаться в рабстве. В рабстве в своих политиков-интриганов. В рабстве в своих олигархов, которые коррумпируют и манипулируют политиками, в рабстве в Путина и его эфэсбэшных феодалов, Которые не считают "независимость" ценностью … Россияне — рабы! С чем их сегодня и можно поздравить! С днём зависимости, мышебратья! " — отметил в своем посте Золотухин.

По мнению же Пекаря, если внимательно проанализировать историю, то окажется, что Россия должна праздновать независимость от Украины.

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"Сегодня День России, государственный праздник Российской Федерации, который раньше назывался День независимости России. Возникает вопрос: от кого независимость? Если внимательно проанализировать историю, то обнаружится, что имеется в виду независимость от Украины. Сама идея превращения Московии в Россию — это идея киевских мыслителей, монахов и философов, которые придумали превратить варварское восточное пост-татарское царство в православную империю … Эта зависимость России от Украины остается ключевой особенностью государства Российского до сего дня. Вся политическая повестка дня определяется украинским вопросом, по всем телеканалам все основные новости посвящены Украине и, подозреваю, об этом же говорят на миллионах российских кухонь … То есть день независимости есть, а реальной независимости нет, есть всего лишь декларация", — пишет Пекарь.

Справка. День России — государственный праздник Российской Федерации, выходной день, который отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году.

Украина в День России 12 июня 2018 года подала против России иск в суд ООН. Россия обвиняется в государственном финансировании терроризма и в нарушении прав украинцев и крымских татар в Крыму. Материалы доказательств состоят из 29 томов и содержат более 17 500 страниц свидетельств, документов и других доказательств по делу. Общий вес составляет 90 кг.

По материалам: ukrinform.ru