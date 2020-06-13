Будет наступление: Аваков сделал жесткое заявление

Министр внутренних дел Арсен Аваков сделал экстренное заявление по борьбе с организованной преступностью в Украине.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Началом, по словам Авакова, будет наступление на преступность в Запорожской области, поэтому министр дал совет «ворам в законе», пока не поздно, уезжать куда подальше из страны.

Такое многообещающе заявление Аваков сделал на совещании правоохранительных органов в Запорожье.

«Мы договорились о системном наступлении на организованную преступность. Наша философия — «отжимать» организованную преступность и преступные манеры из повседневной жизни запорожских граждан», — подчеркнул министр.

По имеющейся информации, в Запорожье существует шесть организованных преступных группировок, еще одна в Днепропетровской области, которая также имеет влияние в этом регионе.

Аваков обратил внимание на то, что, так называемые «воры в законе» контролируют 80% всех угонов автотранспорта и 60% квартирных краж.

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