Переход всей Украины к усилению карантина пока не рассматривают — Ляшко

13.06.2020 17:16

Укринформ

В Украине пока не рассматривается вопрос одновременного усиления карантинных мероприятий по всей территории.

Об этом заявил 13 июня заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко по результатам заседания Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает корреспондент Укринформа.

"На сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос сиюминутного возвращения к более жестким мероприятиям", — сказал он.

Ляшко подчеркнул, что сейчас в Украине действует адаптивный карантин, во время которого уровень ограничительных мер зависит от трех показателей. По его словам, если в какой-либо из областей три дня подряд один из таких показателей не соответствует норме, то региональная комиссия ТЭБ и ЧС должна определить причины и "вернуться в сторону уменьшения смягчения".

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Вместе с тем он рассказал, что национальная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение усилить контроль за деятельностью региональных комиссий.

Как сообщалось, по состоянию на 13 июня в Украине лабораторно подтверждены 30506 случаев COVID-19, за сутки — рекордные 753 новых.

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Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

С 22 мая до 22 июня действует адаптивная модель карантина.

По материалам: ukrinform.ru