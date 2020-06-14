Пробное ВНО пройдет онлайн, уплаченные за него средства компенсируют — министр финансов

14.06.2020 00:17

Укринформ

Владимир Зеленский дал поручение провести пробное внешнее независимое оценивание бесплатно в форме онлайн-тестирования. Средства, уплаченные за прохождения ВНО, будут компенсированы.

Об этом сообщает УП со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко.

«В связи с изменением формы прохождения пробного ВНО Президент дал поручение провести онлайн-тестирование бесплатно. В целом на прохождение пробного ВНО зарегистрировались более 362 тысячи участников. Уплаченные средства за его прохождение в размере почти 53 млн гривень будут компенсированы в полном объеме», — отметил глава Минфина.

Уточняется, что о механизме возврата средств Марченко пообещал дополнительно проинформировать в понедельник, 15 июня.

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Как сообщалось, пробное ВНО, запланированное на 15 и 17 июня и отмененное Кабмином из-за ситуации с коронавирусом, можно будет пройти онлайн.

В Министерстве образования и науки сообщили, что решение об отмене пробного ВНО в учреждениях образования правительство приняло из-за роста количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru