Шевченковский суд продолжает избирать меру пресечения Стерненку

Общество
Таисия Слепцова0

Шевченковский суд продолжает избирать меру пресечения Стерненку

Шевченковский суд продолжает избирать меру пресечения Стерненку

Фото

15.06.2020 10:36

Укринформ

Шевченковский районный суд Киева продолжил заседание по избранию меры пресечения активисту Сергею Стерненко.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В зале суда находится сам Стерненко, его адвокаты и представители обвинения, также здесь много журналистов.

Следственный судья по делу — Владимир Бугиль.

Шевченковский суд продолжает избирать меру пресечения Стерненку

Избрание меры пресечения Сергею Стерненко / Фото: Елена Худякова и Олег Давыденко, Укринформ

Шевченковский суд продолжает избирать меру пресечения Стерненку

Шевченковский суд продолжает избирать меру пресечения Стерненку

Шевченковский суд продолжает избирать меру пресечения Стерненку

Шевченковский суд продолжает избирать меру пресечения Стерненку

Шевченковский суд продолжает избирать меру пресечения Стерненку

По материалам: ukrinform.ru


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