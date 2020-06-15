Шевченковский суд продолжает избирать меру пресечения Стерненку
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15.06.2020 10:36
Укринформ
Шевченковский районный суд Киева продолжил заседание по избранию меры пресечения активисту Сергею Стерненко.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
В зале суда находится сам Стерненко, его адвокаты и представители обвинения, также здесь много журналистов.
Следственный судья по делу — Владимир Бугиль.
Избрание меры пресечения Сергею Стерненко / Фото: Елена Худякова и Олег Давыденко, Укринформ
По материалам: ukrinform.ru