Стерненко под судом порвал постановление, которым его отправили под домашний арест

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15.06.2020 22:27

Укринформ

Активист Сергей Стерненко порвал под Шевченковским райсудом резолютивную часть постановления суда, которым ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Он напомнил, что в постановлении суда написано, что ему необходимо проходить домашний арест в военной части в Одессе, "куда меня не пустят, потому что это режимный объект, и это — место моей прописки".

«Судья имел информацию, что я живу в Киеве, и ее давал прокурор, и ходатайство было о том, чтобы дать мне меру пресечения, возможно, по адресу в Киеве, но они дали решение, что я должен отбывать домашний арест в Одессе на улице Приморская, 37, — там находится отряд пограничников. Я прямо вижу, как я прихожу к пограничникам и говорю им: «Добрый день, я здесь живу»… Мы просили судью разъяснить это решение — он сбежал, мы просили прокурора разъяснить это решение — он сбежал. Но если я не выполню это судебное решение, значит, я нарушу возложенные на меня обязанности. Значит, прокурор придет в суд и скажет, что смотрите, что Стерненко не выполнил решение суда по мере пресечения. Следующая по тяжести мера пресечения, которую можно просить — это лишь содержания под стражей…» — сказал Стерненко и порвал постановление суда.

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Стерненко также попросил активистов под судом не расходиться и отметил, что сейчас с адвокатами будет решать, что делать дальше.

Под судом над Стерненко. Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru