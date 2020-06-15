Выплаты субсидий планируют полностью перевести в наличные

15.06.2020 19:37

Укринформ

Кабинет министров Украины планирует перейти исключительно на наличную форму выплат жилищной субсидии.

Об этом говорится в программе деятельности правительства, обнародованном на Правительственном портале.

Так, согласно опубликованному документу, среди долгосрочных приоритетов правительства — адресность предоставления жилищных субсидий населению, полный переход исключительно на наличную форму выплат жилищной субсидии.

Также предусматривается введение системы адресной социальной помощи тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, путем перехода к оплате социальных услуг и упорядочения существующей излишне разветвленной системы льгот с обеспечением их адресности, осуществлению их монетизации.

В то же время правительство планирует стимулировать граждан из малообеспеченных семей к поиску работы, оказывать финансовую помощь для открытия собственного дела, а также — реорганизовать институт социального инспектирования с целью выявления возможных злоупотреблений при начислении помощи, основанной на рискоориентированных подходах.

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Как сообщал Укринформ, правительство 12 июня на своем заседании согласовал доработанную программу деятельности Кабинета министров.

Председатель ВР Дмитрий Разумков отметил, что парламент, скорее всего, будет рассматривать ее в следующий четверг, 18 июня.

По материалам: ukrinform.ru