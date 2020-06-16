Стерненко: Председатель Шевченковского суда пообещал пересмотр судебного решения

16.06.2020 00:55

Укринформ

Активист Сергей Стерненко заявил, что глава Шевченковского суда лично пообещал, что произойдет пересмотр судебного решения по его делу.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В частности, во вторник, предварительно должно стать известно время нового заседания по Стерненка.

Он уточнил, что все детали будут позже.

На своей странице в Facebook активист написал, что "глава Шевченковского суда пообещал пересмотр судебного решения, поскольку сегодняшнее решение невозможно выполнить".

"Он лично прибыл в суд и пообещал это под видеозапись. Завтра дам знать на когда назначат заседание", — уточнил Стерненко.

Активисты начали расходиться из-под здания Президента Владимира Зеленского, все прошло спокойно и без столкновений.

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Как сообщал Укринформ, 15 июня Шевченковский районный суд города Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом, по словам активиста, местом нахождения на домашнем аресте в постановлении суда указана «воинская часть в Одессе», по месту прописки, но его туда не пускают, потому что это режимный объект».

"Это постановление невозможно выполнить", — подчеркнул активист и отметил, что за его невыполнение прокуроры потом могут "просить содержания под стражей".

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Стерненко 11 июня объявили подозрение в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и второго нападающего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

По материалам: ukrinform.ru