Кабмин усовершенствовал структуру военного резерва страны

17.06.2020 15:46

Укринформ

Кабинет министров усовершенствовал общую структуру военного резерва в Украине, уточнив разделение по назначению оперативного, мобилизационного и общественного резерва.

Соответствующие изменения в приложение к постановлению Кабинета министров от 12 ноября 2014 г. № 607 приняты на заседании правительства 17 июня, сообщает корреспондент Укринформа.

«Проектом постановления предусматривается совершенствование структуры военного резерва человеческих ресурсов, в частности, уточнение разделения по назначению оперативного, мобилизационного и общественного резерва, упорядочение понятия территориального резерва в общей структуре военного резерва человеческих ресурсов в соответствии с требованиями Закона Украины «О воинской повинности и военной службе», — говорится в тексте пояснительной записки к проекту документа.

Проект постановления был разработан Министерством обороны, чтобы усовершенствовать и упорядочить структуру военного резерва человеческих ресурсов с учетом недавних изменений, внесенных в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В частности, в изменениях правительственного постановления уточняется очередность привлечения резервистов первой и второй очереди, а также объясняется понятие резерва наращивания и территориального резерва.

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Кроме того, в документе говорится о мобилизационном людском резерве и общественном резерве. Так, отмечается, что общественный резерв формируется из граждан, в том числе резервистов, военнообязанных, которые добровольно участвуют в обеспечении национальной безопасности и обороны государства. Резервисты и военнообязанные, включенные в состав общественного резерва, предназначены для комплектования ВСУ и других воинских формирований в особый период в установленном порядке с учетом их принадлежности к оперативному и мобилизационному людскому резервам.

В Минобороны подчеркнули, что реализация постановления не требует финансирования из государственного или городского бюджетов.

По материалам: ukrinform.ru