Как рассчитать свой финансовый код и что с ним делать: это нужно знать всем

Финансовый код — это персональная последовательность чисел, которая привлекает денежную удачу к человеку. Иными словами, это его счастливый цифровой талисман.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Каждый человек должен знать свой финансовый числовой код, чтобы использовать его в своей повседневной жизни с целью привлечения удачи. Прибавив к этому правильный настрой и осознание того, как действует Фортуна, можно добиться колоссальных успехов в денежных делах.

Эксперты показали, как рассчитать ваш персональный код.

Для расчетов нужны имя человека и его дата рождения. В качестве примера берем имя Виктория и дату рождения 15.02.1984. Финансовый код будет состоять из четырех цифр.

Шаг первый. Определяем первое числа кода. Для этого воспользуемся таблицей для перевода букв.

Для имени Виктория выписываем числа, соответствующие буквами имени: «В», «И», «К», «Т», «О», «Р», «И», «Я». Получаем: 3, 10, 12, 20, 16, 18, 10, 33. Числа двузначные переводим в однозначные и складываем их вместе: 3+(1+0)+(1+2)+(2+0)+(1+6)+(1+8)+(1+0)+(3+3)= 3+1+3+2+7+9+1+6=32. Складываем еще раз: 3+2=5. То есть повторяем процесс сложения до тех пор, пока не получим число от 1 до 9.

Шаг второй. Складываем цифры дня рождения из даты. 1+5=6. Если получаем число больше 9, поступаем, как в первом шаге.

Это будет второе число нашего финансового кода. Если получается число больше 9, то делаем то же самое, что и в предыдущем пункте, то есть складываем все еще раз. Это же актуально и для оставшихся двух шагов.

Шаг третий. Складываем цифры из месяца. 0+2=2.

Шаг четвертый. Четвертое число получаем, складывая цифры года: 1+9+8+4=22. 2+2=4.

Получили финансовый код для данного человека 5624. Осталось только разобраться, что с ним делать.

Получив свой финансовый код, нужно всегда и везде обращать внимание на встречающуюся комбинацию из этих цифр. Это могут быть все цифры или большая их часть на банковской карте, в номере телефона (если у вас нет таких цифр, можно попробовать поменять сим-карту и подобрать необходимый номер, это сейчас не проблема).

Некоторые люди даже делают себе татуировки с подобным кодом.

Код может быть похож на время на часах, например, 13:54 или 22:18. Это будет означать, что в это время дня вас может ожидать удача.

В нашем случае код 5624 можно использовать по-другому. Эксперты отмечают, что важным является не только правильный выбор кошелька, но и постоянно хранить там определенную сумму. И очень хорошо, если эта сумма будет соответствовать вашему финансовому коду. В данном случае – это 5624 рубля.

Часть кода или все цифры могут быть номером вашей машины, дома или квартиры. Из кода может получиться и определенная дата. Например, финансовый код 2811 — это 28.11, то есть 28 ноября. Этот день можно считать удачным для финансовых операций, покупок.

Смотрите вокруг и помните, если вы увидели где-нибудь последовательность цифр, которая полностью или частично совпадает с вашим кодом, это очень хороший знак.

Будьте внимательнее к цифрам, потому что они порой говорят нам о многом.

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