Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 17 июня

Украина установила новый антирекорд — 758 случаев коронавируса за прошедшие сутки. В мире уже насчитывается более 8,2 миллиона зараженных COVID-19.

Об этом передает «НБН«.

Как сообщают в СНБО, за вчерашний день в Украине лабораторно подтвердили ещё 758 новых случаев коронавируса. В общем опасным вирусом в стране заболело 33 234 украинцев. Из этого количества:

умерли — 943 (+ 31 за день) выздоровели — 14 943 (+ 415 за день) продолжают лечение -17 348

Помимо антирекорда по числу зараженных, к сожалению, появился ещё один антирекорд — 31 смерть от опасного вируса за сутки.

В регионах и Киеве было выявлено такое число зараженных:

Черновицкая область — 4 082 (+ 69)

г. Киев — 4 026 (+ 41)

Львовская область — 3 227 (+ 155)

Ровенская область — 2 499 (+ 26)

Киевская область — 2 078 (+ 29)

Ивано-Франковская область — 1 849 (+ 40)

Закарпатская область — 1 808 (+ 82)

Харьковская область — 1 652 (+ 57)

Волынская область — 1 554 (+ 55)

Тернопольская область — 1 510 (+ 27)

Винницкая область — 1 500 (+ 45)

Одесская область — 1 158 (+ 25)

Житомирская область — 1 147 (+ 46)

Днепропетровская область — 1 012 (+ 8)

Кировоградская область — 592 (+ 2)

Хмельницкая область — 577 (+ 17)

Черкасская область — 564 (+ 2)

Запорожская область — 538 (+ 7)

Черниговская область — 440 (+ 13)

Донецкая область — 338 (+ 0)

Николаевская область — 323 (+ 2)

Полтавская область — 281 (+ 2)

Сумская область — 230 (+ 2)

Херсонская область — 183 (+ 0)

Луганская область — 66 (+ 6)

Уже в который день подряд лидером попросту заражённых остается Львовская область. +155 людей за сутки — это очередной антирекорд как для самой области, так и для всей Украины.

В МОЗ уверяют, что сами люди и виноваты в том, что болезнь стала распространяться такими темпами, ведь большинство несерьезно относится к карантину. При этом, усиливать карантин власть пока не собирается.

Что касается ситуации в мире, то на сегодняшний день COVID-19 выявлено у 8 265 941 человек (+ 147 033 за день). Из них:

умерли — 446 180 (+ 6 976 за день) вылечились — 4 323 082 (+ 91 414 за день)

Страны, с наибольшим число заболевших:

США — 2 208 400

Бразилия — 928 834

Россия — 545 458

Индия — 354 161

Великобритания — 298 136

Испания — 291 408

Италия — 237 500

Перу — 237 156

Франция — 194 347

Иран — 192 439

Германия — 188 382

Чили — 184 449

Турция — 181 298

Мексика — 154 863

Пакистан — 154 760

Саудовская Аравия — 136 315

Канада — 101 087

Напомним, ранее мы писали, что супругу президента Елену Зеленскую госпитализировали с коронавирусом.