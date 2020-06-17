Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 17 июня
Украина установила новый антирекорд — 758 случаев коронавируса за прошедшие сутки. В мире уже насчитывается более 8,2 миллиона зараженных COVID-19.
Об этом передает «НБН«.
Как сообщают в СНБО, за вчерашний день в Украине лабораторно подтвердили ещё 758 новых случаев коронавируса. В общем опасным вирусом в стране заболело 33 234 украинцев. Из этого количества:
- умерли — 943 (+ 31 за день)
- выздоровели — 14 943 (+ 415 за день)
- продолжают лечение -17 348
Помимо антирекорда по числу зараженных, к сожалению, появился ещё один антирекорд — 31 смерть от опасного вируса за сутки.
В регионах и Киеве было выявлено такое число зараженных:
- Черновицкая область — 4 082 (+ 69)
- г. Киев — 4 026 (+ 41)
- Львовская область — 3 227 (+ 155)
- Ровенская область — 2 499 (+ 26)
- Киевская область — 2 078 (+ 29)
- Ивано-Франковская область — 1 849 (+ 40)
- Закарпатская область — 1 808 (+ 82)
- Харьковская область — 1 652 (+ 57)
- Волынская область — 1 554 (+ 55)
- Тернопольская область — 1 510 (+ 27)
- Винницкая область — 1 500 (+ 45)
- Одесская область — 1 158 (+ 25)
- Житомирская область — 1 147 (+ 46)
- Днепропетровская область — 1 012 (+ 8)
- Кировоградская область — 592 (+ 2)
- Хмельницкая область — 577 (+ 17)
- Черкасская область — 564 (+ 2)
- Запорожская область — 538 (+ 7)
- Черниговская область — 440 (+ 13)
- Донецкая область — 338 (+ 0)
- Николаевская область — 323 (+ 2)
- Полтавская область — 281 (+ 2)
- Сумская область — 230 (+ 2)
- Херсонская область — 183 (+ 0)
- Луганская область — 66 (+ 6)
Уже в который день подряд лидером попросту заражённых остается Львовская область. +155 людей за сутки — это очередной антирекорд как для самой области, так и для всей Украины.
В МОЗ уверяют, что сами люди и виноваты в том, что болезнь стала распространяться такими темпами, ведь большинство несерьезно относится к карантину. При этом, усиливать карантин власть пока не собирается.
Что касается ситуации в мире, то на сегодняшний день COVID-19 выявлено у 8 265 941 человек (+ 147 033 за день). Из них:
- умерли — 446 180 (+ 6 976 за день)
- вылечились — 4 323 082 (+ 91 414 за день)
Страны, с наибольшим число заболевших:
- США — 2 208 400
- Бразилия — 928 834
- Россия — 545 458
- Индия — 354 161
- Великобритания — 298 136
- Испания — 291 408
- Италия — 237 500
- Перу — 237 156
- Франция — 194 347
- Иран — 192 439
- Германия — 188 382
- Чили — 184 449
- Турция — 181 298
- Мексика — 154 863
- Пакистан — 154 760
- Саудовская Аравия — 136 315
- Канада — 101 087
Напомним, ранее мы писали, что супругу президента Елену Зеленскую госпитализировали с коронавирусом.