Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 17 июня

Главное Общество
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Украина установила новый антирекорд — 758 случаев коронавируса за прошедшие сутки. В мире уже насчитывается более 8,2 миллиона зараженных COVID-19.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — m24.ru

Об этом передает «НБН«.

Как сообщают в СНБО, за вчерашний день в Украине лабораторно подтвердили ещё 758 новых случаев коронавируса. В общем опасным вирусом в стране заболело 33 234 украинцев. Из этого количества:

  1. умерли — 943 (+ 31 за день)
  2. выздоровели — 14 943 (+ 415 за день)
  3. продолжают лечение -17 348

Помимо антирекорда по числу зараженных, к сожалению, появился ещё один антирекорд — 31 смерть от опасного вируса за сутки.

В регионах и Киеве было выявлено такое число зараженных:

  • Черновицкая область — 4 082 (+ 69)
  • г. Киев — 4 026 (+ 41)
  • Львовская область — 3 227 (+ 155)
  • Ровенская область — 2 499 (+ 26)
  • Киевская область — 2 078 (+ 29)
  • Ивано-Франковская область — 1 849 (+ 40)
  • Закарпатская область — 1 808 (+ 82)
  • Харьковская область — 1 652 (+ 57)
  • Волынская область — 1 554 (+ 55)
  • Тернопольская область — 1 510 (+ 27)
  • Винницкая область — 1 500 (+ 45)
  • Одесская область — 1 158 (+ 25)
  • Житомирская область — 1 147 (+ 46)
  • Днепропетровская область — 1 012 (+ 8)
  • Кировоградская область — 592 (+ 2)
  • Хмельницкая область — 577 (+ 17)
  • Черкасская область — 564 (+ 2)
  • Запорожская область — 538 (+ 7)
  • Черниговская область — 440 (+ 13)
  • Донецкая область — 338 (+ 0)
  • Николаевская область — 323 (+ 2)
  • Полтавская область — 281 (+ 2)
  • Сумская область — 230 (+ 2)
  • Херсонская область — 183 (+ 0)
  • Луганская область — 66 (+ 6)

Уже в который день подряд лидером попросту заражённых остается Львовская область. +155 людей за сутки — это очередной антирекорд как для самой области, так и для всей Украины.

В МОЗ уверяют, что сами люди и виноваты в том, что болезнь стала распространяться такими темпами, ведь большинство несерьезно относится к карантину. При этом, усиливать карантин власть пока не собирается.

Что касается ситуации в мире, то на сегодняшний день COVID-19 выявлено у 8 265 941 человек (+ 147 033 за день). Из них:

  1. умерли — 446 180 (+ 6 976 за день)
  2. вылечились — 4 323 082 (+ 91 414 за день)

Страны, с наибольшим число заболевших:

  • США — 2 208 400
  • Бразилия — 928 834
  • Россия — 545 458
  • Индия — 354 161
  • Великобритания — 298 136
  • Испания — 291 408
  • Италия — 237 500
  • Перу — 237 156
  • Франция — 194 347
  • Иран — 192 439
  • Германия — 188 382
  • Чили — 184 449
  • Турция — 181 298
  • Мексика — 154 863
  • Пакистан — 154 760
  • Саудовская Аравия — 136 315
  • Канада — 101 087

Напомним, ранее мы писали, что супругу президента Елену Зеленскую госпитализировали с коронавирусом.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Коронавирус в Украине и мире: ситуация по состоянию на утро 13 апреля

Христина Качоровська

АРМА выбрало управляющего «Межигорье» с пятой попытки

Таисия Слепцова

Эхо Чернобыльской катастрофы ощущаем по сей день – Турчинов

Таисия Слепцова

Добавить комментарий