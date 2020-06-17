Президент просит освободить украинских учеников от ГИА в этом году

Глава государства подал в парламент соответствующий проект закона, который гласит об освобождении выпускников школ от Государственной итоговой аттестации в 2020 году.

Об этом передает «НБН«.

Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР законопроект (с отметкой «неотложный») об отмене ГИА для учеников 11-тых классов в 2020 году, в связи с пандемией коронавируса:

«Из-за действий, направленных на борьбу с COVID-19, выпускники одиннадцатых классов, которые заканчивают обучение в 2020 году, освобождаются от прохождения Государственной итоговой аттестации».

При этом, в документе есть примечание, что выпускники всё-таки смогут сдать ГИА, если сами этого захотят. В частности, сдать ГИА можно будет в виде:

годового оценивания

ГИА

ГИА в виде ВНО

Что же касается сдачи ВНО, то лоно пойдет обязательно. В этом уже уверяет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Премьер уверяет, что слухи об отмене ВНО — это полная чушь:

«Никто ВНО не отменял, всё пройдет по плану. Зрады нет, коррупции в ВУЗах при поступлении не будет».

Напомним, ранее мы писали, что причин переносить ВНО на август нет.