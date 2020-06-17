В Украине прошел виртуальный форум гражданского общества «На границах»

17.06.2020 07:45

Укринформ

В Украине состоялось уникальное в европейском пространстве событие — виртуальный форум «На границах».

Мероприятие в минувшие выходные 13-14 июня собрало около 1700 участников, на нем выступило 125 спикеров, а также популярные украинские звездные исполнители, которые встретились в специально созданном виртуальном пространстве, чтобы обсудить, как каждый гражданин может сделать Украину лучше, сообщает корреспондент Укринформа,

«Форум «На границах» — новая уникальная платформа для дискуссий. Это пересечение виртуального и реального миров, возможность вынести на повестку дня вопросы общенационального значения и привлечь к их обсуждению людей из Донецкой и Луганской области. Кроме того, это еще и возможность четко заявить в условиях карантинных ограничительных мер, что мы, украинцы, способны выйти за пределы и создавать новые продукты в максимально сжатые сроки», — рассказал в комментарии идеолог форума Денис Блощинский.

Главные дискуссии форума касались вопроса трех измерений идентичности — персональной, национальной и идентичности громад.

В частности, в течение 36 часов дискуссионных панелей мероприятия участники искали ответы на вопрос: Выгодно ли быть украинцем? Кто мы — нация селян или мещан? Делает ли нас украинский язык украинцами? Что еще необходимо, чтобы так называться? Являются ли проблемы востока Украины исключительно проблемами востока? Как война сегодня изменила наше отношение к самим себе? Каково наше общее будущее? Когда человек становится человеком: когда рождается или когда сознательно берет ответственность за свою жизнь?

Форум стал виртуальной платформой для установления взаимодействия между гражданами, расширения возможностей их участия в процессах совместного решения вопросов на уровне местных громад и интеграции к всеукраинской общественной идентичности.

«Сейчас мы должны говорить о развитии и опыте — в гражданском обществе, малом бизнесе, государственном и тому подобное. Не только на востоке, а по всей стране. Искать то, что нас объединяет, — общие идеи, территории, действия, и обязательно национальную и гражданскую идентичность нас как украинцев. С общим будущим и достоинством», — отметила менеджер проекта «Образовательный марафон» Светлана Кашенец.

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Организаторы «На границах» подчеркнули, что форум гражданского общества в виртуальном пространстве начинает традицию дискуссий и событий нового времени — новоформатных, оригинальных и интерактивных.

По словам участницы форума Дарьи Емец из Харькова, это очень интересный формат и она рада, что он стартовал в Украине. «Так же рада, что начинаются дискуссии об идентичности. Ибо когда появляются диалоги такого уровня, то и уровень общества в целом повышается», — сказала она.

Алексей Стасевич, родом из Донецка, заметил, что формат мероприятия является достаточно необычным: «Форум предложил тот интерактив, которого сейчас очень не хватает. А еще понравился тщательно собранный контент — в частности, на панели «Национальная идентичность». Было интересно, полезно и интерактивно».

Дискуссии проходили в виртуальном пространстве, созданном украинскими разработчиками — компанией ZLAB. В нем участники смогли взаимодействовать, выбрав себе аватара, выражать эмоции, как в реальной жизни, используя специально созданный для этого функционал, общаться между собой, а также посетить виртуальные концерты Alyona Alyona, Беz Обмежень, O.Torvald, ТНМK и другие.

Выступления лекторов и яркие идеи участников мероприятия станут основой для создания «Книги 1000 авторов» — сборника размышлений и историй успеха, точных мыслей и открытых вопросов о реальной жизни украинцев.

Идейным вдохновителем форума нового времени «На границах» является Фонд социальных инноваций «З країни в Україну». Мероприятие было организовано при поддержке проекта USAID «Демократическое управление в Восточной Украине».

Проведение виртуального форума гражданского общества "На границах» стало возможным благодаря поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Партнерами мероприятия также стали ОО «Экодия», платформа «Теплый город», Украинская академия лидерства, ОО «Строим Украину вместе», Институт лидерства и управления Украинского католического университета и другие.

Фото из открытых источников

По материалам: ukrinform.ru