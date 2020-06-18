Коронавирус в Украине и мире: актуальная информация по состоянию на 18 июня

Украина снова установила антирекорд по числу заболевших — 829 новых случаев коронавируса за вчерашний день. В мире число зараженных превысило 8,4 миллиона.

Об этом пишет «НБН«.

Согласно последним данным СНБО в Украине за вчерашний день, 17 июня, было выявлено 829 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших в стране теперь становит 34 063, из которых:

умерли — 966 (+ 23 за день) вылечились — 15 447 (+ 504 за день) продолжают лечение — 17 650

Такое число заболевших за стуки стало абсолютным антирекордом в Украине за всё время эпидемии.

В регионах и столице установлено такое число заболевших COVID-19:

Черновицкая область — 4 135 (+ 53)

г. Киев — 4 084 (+ 58)

Львовская область — 3 398 (+ 171)

Ровенская область — 2 572 (+ 73)

Киевская область — 2 119 (+ 41)

Ивано-Франковская область — 1 893 (+ 44)

Закарпатская область — 1 882 (+ 74)

Харьковская область — 1 707 (+ 55)

Волынская область — 1 610 (+ 56)

Винницкая область — 1 563 (+ 63)

Тернопольская область — 1 542 (+ 32)

Одесская область — 1 188 (+ 30)

Житомирская область — 1 154 (+ 7)

Днепропетровская область — 1 021 (+ 9)

Кировоградская область — 604 (+ 12)

Хмельницкая область — 587 (+ 10)

Черкасская область — 568 (+ 4)

Запорожская область — 541 (+ 3)

Черниговская область — 448 (+ 8)

Донецкая область — 349 (+ 11)

Николаевская область — 323 (+ 0)

Полтавская область — 287 (+ 6)

Сумская область — 236 (+ 6)

Херсонская область — 184 (+ 1)

Луганская область — 68 (+ 2)

Снова областью с наибольшим приростом зараженных стала Львовская. Здесь также побит антирекорд по числу заболевших за сутки.

Отметим, что вчера, на заседании Кабмина, было принято решение продлить в Украине адаптивный карантин до 31 июля.

Что касается ситуации в мире, то на сегодняшний день зафиксировано 8 407 373 случая коронавируса (+ 141 432 за день). Из них:

умерли — 451 439 (+ 5 259 за день) вылечились — 4 417 501 (+ 94 419 за день)

Больше всего зараженных выявлено в таких странах как:

США — 2 234 475

Бразилия — 960 309

Россия — 553 301

Индия — 367 963

Великобритания — 299 251

Испания — 291 763

Перу — 240 908

Италия — 237 828

Чили — 220 628

Иран — 195 051

Франция — 194 805

Германия — 190 179

Турция — 187 727

Пакистан — 160 118

Мексика — 159 793

Саудовская Аравия — 141 234

Канада — 101 491

Напомним, ранее мы писали, почему в Украине стало больше заболевших коронавирусом.