Коронавирус в Украине и мире: актуальная информация по состоянию на 18 июня
Украина снова установила антирекорд по числу заболевших — 829 новых случаев коронавируса за вчерашний день. В мире число зараженных превысило 8,4 миллиона.
Об этом пишет «НБН«.
Согласно последним данным СНБО в Украине за вчерашний день, 17 июня, было выявлено 829 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших в стране теперь становит 34 063, из которых:
- умерли — 966 (+ 23 за день)
- вылечились — 15 447 (+ 504 за день)
- продолжают лечение — 17 650
Такое число заболевших за стуки стало абсолютным антирекордом в Украине за всё время эпидемии.
В регионах и столице установлено такое число заболевших COVID-19:
- Черновицкая область — 4 135 (+ 53)
- г. Киев — 4 084 (+ 58)
- Львовская область — 3 398 (+ 171)
- Ровенская область — 2 572 (+ 73)
- Киевская область — 2 119 (+ 41)
- Ивано-Франковская область — 1 893 (+ 44)
- Закарпатская область — 1 882 (+ 74)
- Харьковская область — 1 707 (+ 55)
- Волынская область — 1 610 (+ 56)
- Винницкая область — 1 563 (+ 63)
- Тернопольская область — 1 542 (+ 32)
- Одесская область — 1 188 (+ 30)
- Житомирская область — 1 154 (+ 7)
- Днепропетровская область — 1 021 (+ 9)
- Кировоградская область — 604 (+ 12)
- Хмельницкая область — 587 (+ 10)
- Черкасская область — 568 (+ 4)
- Запорожская область — 541 (+ 3)
- Черниговская область — 448 (+ 8)
- Донецкая область — 349 (+ 11)
- Николаевская область — 323 (+ 0)
- Полтавская область — 287 (+ 6)
- Сумская область — 236 (+ 6)
- Херсонская область — 184 (+ 1)
- Луганская область — 68 (+ 2)
Снова областью с наибольшим приростом зараженных стала Львовская. Здесь также побит антирекорд по числу заболевших за сутки.
Отметим, что вчера, на заседании Кабмина, было принято решение продлить в Украине адаптивный карантин до 31 июля.
Что касается ситуации в мире, то на сегодняшний день зафиксировано 8 407 373 случая коронавируса (+ 141 432 за день). Из них:
- умерли — 451 439 (+ 5 259 за день)
- вылечились — 4 417 501 (+ 94 419 за день)
Больше всего зараженных выявлено в таких странах как:
- США — 2 234 475
- Бразилия — 960 309
- Россия — 553 301
- Индия — 367 963
- Великобритания — 299 251
- Испания — 291 763
- Перу — 240 908
- Италия — 237 828
- Чили — 220 628
- Иран — 195 051
- Франция — 194 805
- Германия — 190 179
- Турция — 187 727
- Пакистан — 160 118
- Мексика — 159 793
- Саудовская Аравия — 141 234
- Канада — 101 491
Напомним, ранее мы писали, почему в Украине стало больше заболевших коронавирусом.