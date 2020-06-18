Коронавирус в Украине и мире: актуальная информация по состоянию на 18 июня

Главное Общество
Христина Качоровська0
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Украина снова установила антирекорд по числу заболевших — 829 новых случаев коронавируса за вчерашний день. В мире число зараженных превысило 8,4 миллиона.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — forpost-sz.ru

Об этом пишет «НБН«.

Согласно последним данным СНБО в Украине за вчерашний день, 17 июня, было выявлено 829 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших в стране теперь становит 34 063, из которых:

  1. умерли — 966 (+ 23 за день)
  2. вылечились — 15 447 (+ 504 за день)
  3. продолжают лечение — 17 650

Такое число заболевших за стуки стало абсолютным антирекордом в Украине за всё время эпидемии.

В регионах и столице установлено такое число заболевших COVID-19:

  • Черновицкая область — 4 135 (+ 53)
  • г. Киев — 4 084 (+ 58)
  • Львовская область — 3 398 (+ 171)
  • Ровенская область — 2 572 (+ 73)
  • Киевская область — 2 119 (+ 41)
  • Ивано-Франковская область — 1 893 (+ 44)
  • Закарпатская область — 1 882 (+ 74)
  • Харьковская область — 1 707 (+ 55)
  • Волынская область — 1 610 (+ 56)
  • Винницкая область — 1 563 (+ 63)
  • Тернопольская область — 1 542 (+ 32)
  • Одесская область — 1 188 (+ 30)
  • Житомирская область — 1 154 (+ 7)
  • Днепропетровская область — 1 021 (+ 9)
  • Кировоградская область — 604 (+ 12)
  • Хмельницкая область — 587 (+ 10)
  • Черкасская область — 568 (+ 4)
  • Запорожская область — 541 (+ 3)
  • Черниговская область — 448 (+ 8)
  • Донецкая область — 349 (+ 11)
  • Николаевская область — 323 (+ 0)
  • Полтавская область — 287 (+ 6)
  • Сумская область — 236 (+ 6)
  • Херсонская область — 184 (+ 1)
  • Луганская область — 68 (+ 2)

Снова областью с наибольшим приростом зараженных стала Львовская. Здесь также побит антирекорд по числу заболевших за сутки.

Отметим, что вчера, на заседании Кабмина, было принято решение продлить в Украине адаптивный карантин до 31 июля.

Что касается ситуации в мире, то на сегодняшний день зафиксировано 8 407 373 случая коронавируса (+ 141 432 за день). Из них:

  1. умерли — 451 439 (+ 5 259 за день)
  2. вылечились — 4 417 501 (+ 94 419 за день)

Больше всего зараженных выявлено в таких странах как:

  • США — 2 234 475
  • Бразилия — 960 309
  • Россия — 553 301
  • Индия — 367 963
  • Великобритания — 299 251
  • Испания — 291 763
  • Перу — 240 908
  • Италия — 237 828
  • Чили — 220 628
  • Иран — 195 051
  • Франция — 194 805
  • Германия — 190 179
  • Турция — 187 727
  • Пакистан — 160 118
  • Мексика — 159 793
  • Саудовская Аравия — 141 234
  • Канада — 101 491

Напомним, ранее мы писали, почему в Украине стало больше заболевших коронавирусом.


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