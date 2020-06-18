На Закарпатье новорожденного мальчика назвали Зеленский

Как поведали в Юго-Западном межрегиональном управлении Министерства Юстиции, в мае на Закарпатье родился мальчик, которому дали имя Зеленский.

Об этом пишет «НБН«.

Отмечается, что это имя стало в ряд с именами, которые редко используют. Среди таких, помимо имени Зеленский, оказались Демьян, Леонард, Самеуль, Ян, Себастьян, Жан, Огнедар (имена для мальчиков) и Алиса, Элина, Маргарита, Оливия, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория (имена для девочек).

А вот наиболее употребляемыми именами на Закарпатье в мае стали Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав среди мальчиков, а среди девочек — Анна, София, Полина, Ева и Николь.

Примечательно, что именно в Закарпатской области в 2013 году новорождённый мальчика назвали именем тогдашнего президента Украины — Янукович.

Напомним, ранее мы писали, что Илон Маск рассказал, как произносится имя его новорожденного сына.