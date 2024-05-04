О том, что правоохранители города Виноградов уже приступили к расследованию уголовного производства, основанного на факте конфликта вышеописанных личностей с сотрудниками ТЦК/СП, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-профиль Полиции Закарпатской области.

Как стало известно, сотрудниками полиции, прибывшими на место инцидента у ТЦК/СП, было установлено — данным агрессивным образом, представители (ромы) поселения из села Онок, пытались выразить свое недовольство мобилизацией двух их товарищей. В частности, инициаторы конфликта намеревались силой раскрыть входные ворота, однако военкомы успели осуществить серию предупредительных выстрелов в воздух.

Следует отметить, что благодаря обеспечению надлежащего общественного порядка несколькими экипажами Нацполиции, ни один из присутствующих вследствие хулиганства не пострадал, а конфликт — полностью исчерпан.

Впрочем, следственной группой начаты процессуальные мероприятия согласно части 4 статьи 296 «Уголовного кодекса Украины», призванные присвоить правовой статус действиям каждого участника «заварушки», и, в итоге, хулиганы могут отправиться за решетку на срок до 7 лет.

Ранее мы писали о том, что в Нацполиции рассказывали о вечернем авиаударе РФ по Дергачам, из-за которого пострадали дети.