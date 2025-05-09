Как пишет «НБН» со ссылкой на материал портала !!444!!!, от главы МИД Венгрии Петера Сийярто прозвучало заявление, комментирующее вышеописанное сообщение Службы безопасности Украины (СБУ).

Исходя из слов Сийярто, как только Будапешту получит какие-либо детали/официальное подтверждение указанным сведениям, то сможет разобраться с этим вопросом. До тех пор информацию украинских спецслужб следует воспринимать и классифицировать как пропаганду, к которой необходимо относиться с высокой степенью осторожности.

Функционер добавил — якобы Украина периодически тиражирует «антивенгерскую пропаганду», которая, во множестве случаев, оказывается «абсолютно безосновательной».

Отметим, что задержанные агенты Венгрии также изучали общественные настроения на Закарпатье, интересуясь у населения, как оно отнесется к вхождению на территорию региона иностранного военного контингента.

Ранее мы писали о том, что дипломат раскрывал ключевую цель визита Си Цзиньпина в Москву.