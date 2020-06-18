В Украине будут отмечать День фермера — указ Президента
В Украине будут отмечать День фермера — указ Президента
18.06.2020 14:48
Укринформ
Президент Владимир Зеленский установил в Украине День фермера на 19 июня.
Соответствующий указ №234/2020 опубликован на сайте главы государства.
“Установить в Украине День фермера, который отмечать ежегодно 19 июня”, — говорится в документе.
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Отмечается, что праздник установлен “учитывая значение фермерских хозяйств для развития сельского хозяйства Украины, их вклад в решение вопросов продовольственной безопасности государства”.
По материалам: ukrinform.ru
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