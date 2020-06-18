В Украине будут отмечать День фермера — указ Президента

18.06.2020 14:48

Укринформ

Президент Владимир Зеленский установил в Украине День фермера на 19 июня.

Соответствующий указ №234/2020 опубликован на сайте главы государства.

“Установить в Украине День фермера, который отмечать ежегодно 19 июня”, — говорится в документе.

Читайте также: Экономика является приоритетом внешней политики Зеленского — Жовква

Отмечается, что праздник установлен “учитывая значение фермерских хозяйств для развития сельского хозяйства Украины, их вклад в решение вопросов продовольственной безопасности государства”.

По материалам: ukrinform.ru