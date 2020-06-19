Чийгоз, Сенцов и Балух выступили против политических репрессий

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19.06.2020 19:06

Укринформ

Бывшие украинские политзаключенные Ахтем Чийгоз, Олег Сенцов, Владимир Балух, Николай Карпюк, Евгений Панов, Николай Сизанович, Александр Кольченко, Игорь Козловский и Владимир Жемчугов выступили против политических репрессий.

Свою позицию они обнародовали во время совместной пресс—конференции 19 июня, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы хотим обратиться к нашему народу, к нашему государству, что те процессы, которые сейчас идут, они очень опасны. И это касается всех направлений: как политических репрессий, так и атаки на язык, так и в отношении армии, и всего, что мы после Революции Достоинства смогли построить в нашем государстве. Поэтому мы говорим, что это недопустимо, и люди, когда говорят "Нет — реваншу", "Нет — капитуляции", имеют в виду упомянутые мной процессы. Это касается и тех заключенных, которые находятся в тюрьмах России, и их надо освобождать ", — отметил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, бывший политзаключенный и народный депутат Ахтем Чийгоз.

Пресс-конференция «Политзаключенные против политических репрессий» в Киеве / Фото: Владимир Тарасов, Укринформ

В свою очередь украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов подчеркнул, что все украинские политзаключенные находились в тюрьмах РФ или на оккупированных территориях "не за какое-то преступление, а за гражданскую позицию, за Украину".

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"Мы считали, что только в России и на оккупированных территориях, где нет закона, людей преследуют за их взгляды. Вернувшись в Украину, я увидел, что такая же система существует в Украине: людей преследуют за гражданскую или политическую позицию. Мне бы очень хотелось, чтобы наша власть сосредоточилась не на преследованиях бывших активистов или политиков, а работала над построением действительно независимой судебной системы, потому что там у нас очень большие проблемы — она ​​почти не реформирована. Чтобы власть сосредоточилась на реформировании прокуратуры, которая должна быть независимой, на реформе Министерства внутренних дел ", — отметил Сенцов.

По материалам: ukrinform.ru