Экономика Украины не выдержит второго жесткого карантина — Ткаченко

18.06.2020 23:33

Укринформ

Украинцам следует более сознательно соблюдать правила безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции, поскольку перевод карантина в более жесткий режим снова экономика Украины не выдержит.

На этом отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в вечернем эфире телеканала 1+1 в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.

«Экономика Украины второго карантина не перенесет. Мы теряем деньги не только в креативных индустриях, в туризме, мы теряем много миллиардов денег. И очевидно, что начинать надо с себя и ответственность должна быть», — сказал Ткаченко.

Он удивлен отношением людей к элементарным правилам безопасности: отсутствие защитных масок в общественных местах, не соблюдение социальной дистанции. «Когда я вижу отсутствие масок в Верховной Раде, когда я вижу прыгающих людей на танцевальных площадках, мы так можем допрыгаться до объявления второго карантина», — добавил чиновник.

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Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах.

Первые послабления карантинных ограничений в Украине стартовали с 11 мая.

С 22 мая в Украине объявлен следующий этап ослабление карантина. Кабинет министров принял решение об установке адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.

17 июня правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля.

По материалам: ukrinform.ru