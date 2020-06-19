Ляшко говорит, что каждый шестой ресторан или магазин нарушают карантин

19.06.2020 19:40

Укринформ

В Украине каждый шестой объект нарушает противоэпидемические нормы.

Об этом на брифинге 19 июня сообщил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Когда мы делали смягчение карантинных мероприятий, встречались с ассоциациями разных субъектов хозяйствования для того, что вместе выписать противоэпидемические нормы, когда люди, посещающие общественные учреждения или здания, смогут безопасно находиться внутри, а не инфицируя друг друга. К сожалению, .. по данным Госпродпотребслужбы, каждый шестой объект нарушает противоэпидемические нормы. Эти нарушения приводят к тому, что происходят инфицирования", — сказал Ляшко.

Он напомнил, какие противоэпидемические рекомендации прописаны для ресторанов, офисных помещений, салонов красоты, спортзалов, бассейнов, рынков, ТРЦ. В частности, все их работники перед началом работы должны пройти термометрию, на территорию учреждения люди допускаются из расчета 1 человек на 10 кв. метров, чтобы обеспечить социальную дистанцию ​​в 1,5 метра. В то же время граждане, находясь в общественных зданиях, должны носить маску так, чтобы она закрывала нос и рот.

Заместитель министра также отметил необходимость избегать скоплений людей на улице, если же этого не удается сделать, нужно также надеть маску.

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В заведениях общественного питания люди должны находиться на расстоянии 1,5 метра. Меню должно быть или одноразовым или таким, которое можно обработать дезинфицирующим средством. В каждом учреждении должны быть созданы условия для антисептической обработки рук или возможность помыть их под проточной водой с мылом, подчеркнул Ляшко.

Он напомнил также, что допуск в общественный транспорт должен быть из расчета количества мест для сидения. Заходить в него без маски нельзя. За исполнением этих норм должны следить перевозчики.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Первые ослабления карантина в Украине стартовали с 11 мая.

С 22 мая в Украине объявлен следующий этап ослабления карантина и принято решение о введении адаптивного карантина.

17 июня Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 июля.

По состоянию на 19 июня в Украине лабораторно подтверждены 34984 случая COVID-19, в частности за сутки 921.

По материалам: ukrinform.ru