В ГБР подтвердили, что открыли дело против Порошенко из-за получения Томоса

При этом, кого именно не устраивает независимость Православной церкви Украины точно не известно. С одной стороны, своим заявлением против пятого президента и Томоса хвастается скандальный политик Михаил Добкин, а с другой стороны в ГБР уверяют, что инициатором дела стал Патриарх Филарет.

Об этом передает «НБН«.

18 июня, перед заседанием суда, Петр Поршенко заявил, что против него открыли уголовное производство из-за получения Томоса и создания ПЦУ. Вечером в Госбюро расследований подтвердили эту информацию.

А ещё чуть позже появилась информация, что «накатал» заявление на Петра Порошенко скандально известный, пророссийский политик Михаил Добкин. По крайней мере, об этом он сам пишет у себя в Telegram:

«Петя, отсиди-ка за томос», — пишет Добкин и прикрепляет файл со своим заявлением в ГБР.

Но, как пишут в издании «Украинская правда» ссылаясь на свои источники в ГБР, дело против Порошенко было открыто по заявлению Филарета, ещё в 2019 году:

«Дело было открыто ещё в ноябре 2019 года. Заявителем стал Филарет. Он недоволен тем, что деньги, которые ранее получала УПЦ КП, в частности от своих иностранных представительств, теперь отдают в Константинополь».

В ГБР также уверяют, что не будут выступать против создания независимой ПЦУ и вмешиваться в религию.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что против него открыли уголовное производство из-за получения Томоса.