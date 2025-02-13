Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Суспільного», от президента Украины Владимира Зеленского прозвучало заявление, в том числе, и обосновывающее введение бессрочных санкций СНБО против экс-коллеги/нардепа Петра Порошенко.

Исходя из слов Зеленского, такие ограничительные меры не являются финальными, и будут дополнены, поскольку вышеуказанные лица постоянно выводили миллиарды гривен, игнорируя непрекращающуюся войну РФ против Украины.

Гарант подчеркнул, что весьма удивлен — ранее процесс финансового мониторинга не показывал нарушений со стороны данных особ, однако, благодаря вмешательству СБУ, стало известно о выведении миллиардов гривен Медведчуком и Порошенко, которые являются, по мнению Зеленского, партнерами «в этом кейсе».

Впрочем, президент Украины добавил — такие обвинения могут подтвердить лишь решения судов. Однако, уже сейчас «нарушители» не смогут воспользоваться «теми или иными деньгами, которые были заработаны незаконным путем», в частности, отмыванием средств через фонды (передавались членам подконтрольных партий), сфокусированные на поддержке ВСУ.

Отдельно Зеленский выделил — снятие санкций возможно после возвращения всех средств, выведенных олигархами, в госбюджет, для последующего финансирования Сил обороны.

Ранее мы писали о том, как Зеленский комментировал слухи о том, что Борис Джонсон сорвал мирное соглашение Украины и РФ.