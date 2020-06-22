Эти знаки Зодиака окажутся под защитой высших сил в июле: прогноз астролога

Для многих зодиакальных представителей не является секретом, что в критических ситуациях им помогают ангелы-хранители.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Астролог Bасилиса Bолодина представила тех знаков Зодиака, которые в июле будут находиться под защитой высших сил.

Tелец

Тельцов в июле ждет особое покровительство Вселенной. Она возьмет их под свое крыло и обеспечит мощной защитой от всех бед. Представителям этого знака Зодиака следует отпустить прошлое и смело двинуться навстречу новому будущему, смело браться за новые проекты и не бояться рисковать. Также нужно в это время попытаться распрощаться с вредными привычками.

Близнецы

Близнецы, как правило, редко беспокоятся о своих проблемах. Их Вселенная и так наградила легким характером и любовью к жизни. Представителям этого знака остается только воспринимать себя любимчиками судьбы, и это они особенно ощутят в июле. Им будет крупно везти в любой ситуации.

Дева

По своему гороскопу Девы отличаются от других боле высокой степенью прагматичности. Они скептически относятся к существованию удачи и высших сил, полагаясь только на себя. Но Вселенная не обидится и все равно поможет Девам особенно в июле. Она во всем поддержит их и защитит от бед и тревог.

Стрелец

Стрельцы вообще везунчики по жизни. Этим знакам предназначено судьбой прожить интересные годы и быть свидетелями удивительных событий. Они рискованны и авантюрны, что иногда может создавать серьезные проблемы. Но в июле у каждого Стрельца появится ангел-хранитель, который убережет от любых неприятностей и невзгод.

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