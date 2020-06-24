Ляшко советует участникам ВНО "не слоняться" перед тестированием

24.06.2020 11:41

Укринформ

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко призвал участников ВНО не посещать места скопления людей перед тестированием, которое должно состояться 25 июня.

Об этом он сказал на брифинге 24 июня, сообщает корреспондент Укринформа.

"Обращаюсь к учащимся и их родителям. Пожалуйста, соблюдайте карантинные мероприятия, ограничьте сегодня свою мобильность, готовьтесь к ВНО, не посещайте места массового скопления людей, мойте руки, обрабатывайте руки антисептиком, носите маски в общественных зданиях при необходимости их посещения", — сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что правительство, органы местного самоуправления, департаменты образования, здравоохранения, государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов, главные государственные санитарные врачи областей, директора школ, а также воспитатели сделали все возможное для того, чтобы обеспечить безопасное проведение ВНО в условиях карантина.

По его словам, 25 июня в каждой школе, которая является пунктом тестирования, будут организованы четкие маршруты захода учащихся на территорию.

Ляшко рассказал, что на входе будут разработаны определенные графики. Детей, которые будут приходить на ВНО, перед входом опросят о состоянии здоровья, будет проведена термометрия, показана четко определенная аудитория, где будет проходить ВНО, по стрелкам участники будут проходить в свою аудиторию.

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"В аудитории 15 человек, стулья так расставлены, чтобы дистанция была не менее 1.2 метра. По школам расставлены антисептики для обработки рук, в санитарных комнатах будет мило, проточная вода и бумажные полотенца", — сказал Ляшко.

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Как сообщал Укринформ, основная сессия ВНО начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии. На нее зарегистрировались 379 493 участника, которые выбрали 1 227 154 тестирования.

По материалам: ukrinform.ru