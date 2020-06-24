Минздрав готовится развернуть вторую очередь больниц для больных COVID-19

24.06.2020 10:52

Укринформ

Министерство здравоохранения готовится к развертыванию второй волны больниц, которые будут принимать больных COVID-19.

Об этом на брифинге 24 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Уже две недели мы наблюдаем рост количества инфицированных коронавирусом…. Мы уже тщательно работаем над развертыванием второй волны наших больниц, которые будут оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией. Мы уже понимаем, что в некоторых областях с таким отношением к нашим рекомендациям есть резкий рост количества людей, которые попадают в больницу", — подчеркнул Степанов.

По его словам, растет не только количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, а также количество людей, которые госпитализируются с пневмониями. Так, за минувшие сутки диагноз "пневмония" был установлен 958 лицам.

Как добавил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сейчас из 23 тысяч коек в больницах первой волны, которые заняты больными COVID-19, заняты 3895. Из них в отделениях интенсивной терапии заняты 350 коек. Всего на аппаратах ИВЛ находятся 82 пациента в больницах первой волны.

В то же время, по словам Ляшко, в определенных регионах существуют проблемы с организацией маршрутов пациентов, поэтому Минздрав, НСЗУ, местные департаменты здравоохранения будут отрабатывать маршруты пациентов и включение определенной части больниц в пакеты по COVID-19 с тем, чтобы их работники также получали надбавки в соответствии с законом.

"На данный момент у нас подготовлено 11 576 коек в больницах второй волны, которые готовы принимать больных с коронавирусной болезнью… Совместно с Минздравом, НСЗУ, главами департаментов здравоохранения мы проводим селекторные совещания и будем отрабатывать механизмы, как включать те больницы, которые не включены в первую волну, и показывать те недостатки, которые существуют в определенных областях, в отношении определения правильности маршрутов пациентов", — отметил Ляшко.

Он добавил, что сейчас, например, в Закарпатской области из-за роста количества больных коронавирусом — большой процент заполненности койко-мест в больницах первой волны.

"Значительная госпитализация происходит в учреждения здравоохранения второй волны, по нашей информации, 243 пациента госпитализированы уже за пределами больниц первой волны", — сказал Ляшко.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 24 июня в Украине лабораторно подтверждено 39 014 случаев заболевания COVID-19, 1051 человек умер, 17 409 выздоровели. За сутки зафиксировано 940 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru