Как информирует «НБН», ранее во вторник стало известно из российских средств массовой информации о том, что в Балтике недалеко от города Пионерский Калининградской области загорелся и затонул траулер «Капитан Лобанов». Тогда сообщалось, что из семи членов экипажа удалось спасти четверых.

Сегодня же целый ряд ТГ-каналов со ссылкой на росСМИ опубликовали видео, на котором запечатлен момент, как горит и тонет российский корабль «Капитан Лобанов». Более того, в сообщении к видео говорится, что траулер «Капитан Лобанов» затонул после того, как в него якобы по ошибке попала ракета во время учений балтийского флота. В сообщении также говорится, что погибли три члена экипажа. Еще четверо моряков получили ранения.

Напомним, ранее мы уже писали о гибели экипажа БДК «Новочеркасск».