Тех, кто получает социальную помощь на детей, надо стерилизовать: нардеп от «Слуги народа» выступила со скандальным заявлением
Народная избранница и глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова довольно резко высказалась о малообеспеченных украинских семьях. По её мнению, бедные люди рожают детей «низкого качества».
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Прямой»
По словам «слуги» Третьяковой, малообеспеченные семьи специально рожают детей, чтобы получать помощь от государства. Более того, по словам нардепки, дети в таких семьях «очень низкого качества» и в будущем они также «садятся на шею государству».
Далее Третьякова, ссылаясь на выражения неких британских политиков добавила, что людей, получающих материальную помощь от государства «надо стерилизовать»:
«В свое время президент Сингапура Ли Куан Ю стерилизовал женщин без высшего образования. Я поддерживаю такую позицию. Такой и должна быть система, это моя философия».
Антисоціальний світогляд Г.Третьякової
Україна — соціальна країна?Можна вважати антисоціальний курс державної політики, коли керівниця комітету соціальної політики Верховної Ради #ГалинаТретьякова після пропозицій «наїджати та дискримінувати найманого працівника» вже захопливо наводить приклади про «каструвати та стерилізувати»Ось така вона «нова нормальність» за світоглядом нардепки СНЦе і про «дітей дуже низької якості», і про «потрібно стерилізувати»…., і про барське ставлення Ось слухаєш ії брєд і думаєш: А чому вона з мільонних зарплат наглядових рад мовчить, премії по триста – чотриста тисяч в міністерствах та ЦВК….може на них потренується? Чи боїться?І нічого, — каже вона. Спочатку обурюються та протестують, потім замислюються, потім стають прихильниками….класичне вікно ОвертонаСлухайте, робіть перепост та розголос.P.S. До речі, ця нардепка таки протягнула рішення комітету який вона очолює щодо рекомендації розглянути на цій сесії антипрофспілковий законопроект 2681. І це попри те, що Петиція «не розглядати законопроект 2681» набрала необхідні 25 000 голосів.Далі буде…
Gepostet von Страйком "Заради Майбутнього" am Freitag, 29. Mai 2020
Напомним, ранее мы писали, что Третьякову «застукали» на секс-переписке во время заседания ВР.