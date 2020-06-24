Тех, кто получает социальную помощь на детей, надо стерилизовать: нардеп от «Слуги народа» выступила со скандальным заявлением

Антисоціальний світогляд Г.Третьякової

Україна — соціальна країна?Можна вважати антисоціальний курс державної політики, коли керівниця комітету соціальної політики Верховної Ради #ГалинаТретьякова після пропозицій «наїджати та дискримінувати найманого працівника» вже захопливо наводить приклади про «каструвати та стерилізувати»Ось така вона «нова нормальність» за світоглядом нардепки СНЦе і про «дітей дуже низької якості», і про «потрібно стерилізувати»…., і про барське ставлення Ось слухаєш ії брєд і думаєш: А чому вона з мільонних зарплат наглядових рад мовчить, премії по триста – чотриста тисяч в міністерствах та ЦВК….може на них потренується? Чи боїться?І нічого, — каже вона. Спочатку обурюються та протестують, потім замислюються, потім стають прихильниками….класичне вікно ОвертонаСлухайте, робіть перепост та розголос.P.S. До речі, ця нардепка таки протягнула рішення комітету який вона очолює щодо рекомендації розглянути на цій сесії антипрофспілковий законопроект 2681. І це попри те, що Петиція «не розглядати законопроект 2681» набрала необхідні 25 000 голосів.Далі буде…

Gepostet von Страйком "Заради Майбутнього" am Freitag, 29. Mai 2020