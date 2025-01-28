Депутат в эфире «Радио Свобода» обратила внимание на то, что после каждого успешного контрнаступления Сил обороны Украины и деоккупации территорий кремлевский диктатор «предлагает о чем-то поговорить». Однако сейчас нет оснований для диалога с главой Российской Федерации, пишет издание «НБН».

Нардеп считает, что указ главы государства, который запрещает ведение переговорного процесса с российским лидером и действует с 30 сентября 2022 года, могут отменить.

Мезенцева-Федоренко убеждена, что «если ситуация потребует изменений, такие изменения будут». По ее мнению, президент не будет нарушать закон, однако соответствующее решение должны поддержать другие члены Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Напомним, нардеп от политической силы «Слуга народа» прокомментировал материалы СМИ о якобы заявлении главного разведчика Украины Кирилла Буданова на закрытой встрече в Раде о «переговорах до лета».