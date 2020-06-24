Зеленский пообещал разобраться с зарплатными долгами шахтеров
Зеленский пообещал разобраться с зарплатными долгами шахтеров
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24.06.2020 15:59
Укринформ
Президент Владимир Зеленский вышел к шахтерам, которые митингуют под Офисом Президента, и пообещал разобраться с "Центрэнерго", почему горнякам не выплачивают деньги.
Соответствующую видеозапись обнародовал в Facebook народный депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук.
"Дайте мне, пожалуйста, несколько дней. Я сейчас разберусь с "Центрэнерго", почему они не выплачивают деньги. Езжайте домой, к своим семьям. Я разберусь", — сказал Зеленский.
Камельчук поблагодарил президента за внимание к горнякам шахты "Надія".
"Наши просьбы были услышаны. Надеемся на быстрое решение вопроса задолженности "Центрэнерго" перед всеми предприятиями угольной промышленности", — написал Камельчук.
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Как сообщалось, накануне и. о. министра энергетики Ольга Буславец встретилась с инициативной группой рабочих шахты "Надія".
Шахтеры обратились в министерство из-за задолженности по заработной плате у работников шахты "Надія". Минэнерго взяло под контроль ситуацию на шахте.
По материалам: ukrinform.ru