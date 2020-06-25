Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 25 июня
В Украине новый антирекорд по числу заболевших за сутки — почти 1000 новых пациентов с COVID-19. В мире же вирус подхватили более 9,5 миллиона человек.
Об этом сообщает «НБН«.
По данным СНБО в Украине на сегодняшний день уже 40 008 заболевших коронавирусом. Только за вчерашний день было подтверждено 994 новых случая коронавируса.
Из общего числа заболевших в Украине:
- умерли — 1 067 (+ 16 за день)
- вылечились — 17 758 (+ 349 за день)
- продолжают лечение — 21 183
В областях и Киеве ситуация с заболевшими такова:
- Львовская область — 4 627 (+ 204)
- г. Киев — 4 613 (+ 85)
- Черновицкая область — 4 531 (+ 53)
- Ровенская область — 3 248 (+ 84)
- Закарпатская область — 2 454 (+ 85)
- Киевская область — 2 373 (+ 41)
- Ивано-Франковская область — 2 171 (+ 47)
- Волынская область — 2 024 (+ 69)
- Харьковская область — 1 947 (+ 56)
- Тернопольская область — 1 815 (+ 29)
- Винницкая область — 1 753 (+ 30)
- Одесская область — 1 465 (+ 95)
- Житомирская область — 1 337 (+ 33)
- Днепропетровская область — 1 069 (+ 9)
- Хмельницкая область — 645 (+ 18)
- Кировоградская область — 636 (+ 2)
- Черкасская область — 616 (+ 2)
- Запорожская область — 561 (+ 2)
- Черниговская область — 506 (+ 12)
- Донецкая область — 399 (+ 23)
- Николаевская область — 377 (+ 9)
- Полтавская область — 301 (+ 1)
- Сумская область — 277 (+ 5)
- Херсонская область — 188 (+ 0)
- Луганская область — 75 (+ 0)
Больше всего заболевших, как и во все предыдущие дни, выявлено во Львовской области. Этот регион сумел обогнать Черновицкую область и Киев по числу заболевших в Украине и выйти на первое место. При том, что ещё вчера, 24 июня, Львовская область была на третьем месте.
Что же касается ситуации в мире, то и здесь не всё так радужно. COVID-19 на спад не идет. На сегодняшний день официально выявлено 9 533 443 случаев коронавируса (+ 172 685 за день). Из них:
- умерли — 485 160 (+ 5 264 за день)
- вылечились — 5 179 398 (+ 132 631 за день)
Больше всего заболевших зафиксировано в:
- США — 2 462 708
- Бразилия — 1 192 474
- Россия — 606 881
- Индия — 473 719
- Великобритания — 306 862
- Испания — 294 166
- Перу — 264 689
- Чили — 254 416
- Италия — 239 410
- Иран — 212 501
- Франция — 197 885
- Мексика — 196 847
- Германия — 193 254
- Пакистан — 192 970
- Турция — 191 657
- Саудовская Аравия — 167 267
- Бангладеш — 122 660
- ЮАР — 111 796
- Канада — 104 087
Напомним, ранее мы сообщали, что на Прикарпатье затопило больницу, где лечатся больные с коронавирусом.