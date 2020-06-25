Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 25 июня

В Украине новый антирекорд по числу заболевших за сутки — почти 1000 новых пациентов с COVID-19. В мире же вирус подхватили более 9,5 миллиона человек.

Об этом сообщает «НБН«.

По данным СНБО в Украине на сегодняшний день уже 40 008 заболевших коронавирусом. Только за вчерашний день было подтверждено 994 новых случая коронавируса.

Из общего числа заболевших в Украине:

умерли — 1 067 (+ 16 за день) вылечились — 17 758 (+ 349 за день) продолжают лечение — 21 183

В областях и Киеве ситуация с заболевшими такова:

Львовская область — 4 627 (+ 204)

г. Киев — 4 613 (+ 85)

Черновицкая область — 4 531 (+ 53)

Ровенская область — 3 248 (+ 84)

Закарпатская область — 2 454 (+ 85)

Киевская область — 2 373 (+ 41)

Ивано-Франковская область — 2 171 (+ 47)

Волынская область — 2 024 (+ 69)

Харьковская область — 1 947 (+ 56)

Тернопольская область — 1 815 (+ 29)

Винницкая область — 1 753 (+ 30)

Одесская область — 1 465 (+ 95)

Житомирская область — 1 337 (+ 33)

Днепропетровская область — 1 069 (+ 9)

Хмельницкая область — 645 (+ 18)

Кировоградская область — 636 (+ 2)

Черкасская область — 616 (+ 2)

Запорожская область — 561 (+ 2)

Черниговская область — 506 (+ 12)

Донецкая область — 399 (+ 23)

Николаевская область — 377 (+ 9)

Полтавская область — 301 (+ 1)

Сумская область — 277 (+ 5)

Херсонская область — 188 (+ 0)

Луганская область — 75 (+ 0)

Больше всего заболевших, как и во все предыдущие дни, выявлено во Львовской области. Этот регион сумел обогнать Черновицкую область и Киев по числу заболевших в Украине и выйти на первое место. При том, что ещё вчера, 24 июня, Львовская область была на третьем месте.

Что же касается ситуации в мире, то и здесь не всё так радужно. COVID-19 на спад не идет. На сегодняшний день официально выявлено 9 533 443 случаев коронавируса (+ 172 685 за день). Из них:

умерли — 485 160 (+ 5 264 за день) вылечились — 5 179 398 (+ 132 631 за день)

Больше всего заболевших зафиксировано в:

США — 2 462 708

Бразилия — 1 192 474

Россия — 606 881

Индия — 473 719

Великобритания — 306 862

Испания — 294 166

Перу — 264 689

Чили — 254 416

Италия — 239 410

Иран — 212 501

Франция — 197 885

Мексика — 196 847

Германия — 193 254

Пакистан — 192 970

Турция — 191 657

Саудовская Аравия — 167 267

Бангладеш — 122 660

ЮАР — 111 796

Канада — 104 087

Напомним, ранее мы сообщали, что на Прикарпатье затопило больницу, где лечатся больные с коронавирусом.