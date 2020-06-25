Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 25 июня

Главное Общество
Христина Качоровська0
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В Украине новый антирекорд по числу заболевших за сутки — почти 1000 новых пациентов с COVID-19. В мире же вирус подхватили более 9,5 миллиона человек.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — zakarpattya.net.ua

Об этом сообщает «НБН«.

По данным СНБО в Украине на сегодняшний день уже 40 008 заболевших коронавирусом. Только за вчерашний день было подтверждено 994 новых случая коронавируса.

Из общего числа заболевших в Украине:

  1. умерли — 1 067 (+ 16 за день)
  2. вылечились — 17 758 (+ 349 за день)
  3. продолжают лечение — 21 183

В областях и Киеве ситуация с заболевшими такова:

  • Львовская область — 4 627 (+ 204)
  • г. Киев — 4 613 (+ 85)
  • Черновицкая область — 4 531 (+ 53)
  • Ровенская область — 3 248 (+ 84)
  • Закарпатская область — 2 454 (+ 85)
  • Киевская область — 2 373 (+ 41)
  • Ивано-Франковская область — 2 171 (+ 47)
  • Волынская область — 2 024 (+ 69)
  • Харьковская область — 1 947 (+ 56)
  • Тернопольская область — 1 815 (+ 29)
  • Винницкая область — 1 753 (+ 30)
  • Одесская область — 1 465 (+ 95)
  • Житомирская область — 1 337 (+ 33)
  • Днепропетровская область — 1 069 (+ 9)
  • Хмельницкая область — 645 (+ 18)
  • Кировоградская область — 636 (+ 2)
  • Черкасская область — 616 (+ 2)
  • Запорожская область — 561 (+ 2)
  • Черниговская область — 506 (+ 12)
  • Донецкая область — 399 (+ 23)
  • Николаевская область — 377 (+ 9)
  • Полтавская область — 301 (+ 1)
  • Сумская область — 277 (+ 5)
  • Херсонская область — 188 (+ 0)
  • Луганская область — 75 (+ 0)

Больше всего заболевших, как и во все предыдущие дни, выявлено во Львовской области. Этот регион сумел обогнать Черновицкую область и Киев по числу заболевших в Украине и выйти на первое место. При том, что ещё вчера, 24 июня, Львовская область была на третьем месте.

Что же касается ситуации в мире, то и здесь не всё так радужно. COVID-19 на спад не идет. На сегодняшний день официально выявлено 9 533 443 случаев коронавируса (+ 172 685 за день). Из них:

  1. умерли — 485 160 (+ 5 264 за день)
  2. вылечились — 5 179 398 (+ 132 631 за день)

Больше всего заболевших зафиксировано в:

  • США — 2 462 708
  • Бразилия — 1 192 474
  • Россия — 606 881
  • Индия — 473 719
  • Великобритания — 306 862
  • Испания — 294 166
  • Перу — 264 689
  • Чили — 254 416
  • Италия — 239 410
  • Иран — 212 501
  • Франция — 197 885
  • Мексика — 196 847
  • Германия — 193 254
  • Пакистан — 192 970
  • Турция — 191 657
  • Саудовская Аравия — 167 267
  • Бангладеш — 122 660
  • ЮАР — 111 796
  • Канада — 104 087

Напомним, ранее мы сообщали, что на Прикарпатье затопило больницу, где лечатся больные с коронавирусом.


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