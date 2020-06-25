Одесской области грозит наводнение

В Одесской ОГА предупредили жителей области о том, что в ближайшее время возможно стихийное бедствие.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

Глава Одесской ОГА Максим Куцый собрал срочное совещание с местными чиновниками по поводу предполагаемого наводнения в области. По словам чиновника, от непогоды уже страдают юг и север области:

«К нам приближается большая часть воды из Западной части Украины. Мы готовимся встретить это стихийное бедствие».

Как уверил Куцый, они уже мобилизировали руководителей Белгород-Днестровского и Биляевского районов, а также глав Маяковской и Ясковской ОТО. Предполагается, что выше указанные районы районы примут на себя удар первыми.

Также в области в усиленном режиме работают ГСЧС, полиция и пограничники: они принимают все необходимые меры безопасности и не пропускают людей к опасным местам.

В ОГА также просят местных жителей и туристов в ближайшие выходные не планировать отдых возле рек или лиманов, ведь там может быть смертельно опасно.

Напомним, ранее мы писали, что из-за паводков в Западной Украине почти 10 000 домов затопило.