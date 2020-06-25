Свежий прогноз погоды на 25 июня 2020 года: в Украине на Западе продолжат бушевать дожди

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 25 июня непогода на Западе Украины не отступит.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

В Украине 25 июня будет тепло и сухо за исключением западных регионов. Там гидрологическая ситуация продолжает быть сложной и опасной. Дожди пройдут в Карпатах, Прикарпатье и на Буковине.

«Большая часть Украины будет находиться в сухой погоде. Температура воздуха ожидается в пределах +26…+30 градусов, а на Западе Украины от +23 до +27 градусов», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Жарче всего будет в Одесской, Николаевской и Херсонской областях – +28…+30 градусов. Также в Одесской области не исключаются периодические дожди. Самая прохладная погода ождается в Ивано-Франковской области – +22…+24 градуса.

В Киеве 25-го июня также осадки не прогнозируются. Температура днем поднимется до 28 градусов тепла.

Ранее сообщалось о погоде на 24 июня 2020 года.