Кабмин установил порядок распоряжения конфискованными животными

26.06.2020 01:36

Укринформ

Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, которым с целью гуманного отношения к животным вводится порядок распоряжения конфискованными животными.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, 25 июня, без обсуждения, сообщает корреспондент Укринформа.

В частности, Кабмин одобрил проект постановления "О внесении изменения в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы".

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что документ разработан с целью установления порядка распоряжения конфискованными животными.

Согласно документу, с целью гуманного отношения к животным, защиты животных от жестокого обращения, содействию их благу, улучшению качества их жизни, проектом постановления предлагается предусмотреть безвозмездную передачу конфискованных животных заведениям, приютам, которые согласно законодательству имеют право на их содержание.

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Как сообщалось, ранее ряд СМИ распространил информацию, что на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) Министерство юстиции продает за долги породистых собак.

Как объяснил министр юстиции Денис Малюська, Министерство юстиции вынуждено отбирать животных у их владельцев во исполнение решений судов.

В то же время заместитель министра юстиции Валерия Коломиец отметила, что Минюст разработал и внес изменения в законодательство, которые сделают невозможным дальнейшую продажу животных через торги.

По материалам: ukrinform.ru