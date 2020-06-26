На Донбассе раскрыли, что будет с людьми, приехавшими в «ДНР» из Украины: подробности

Жители Донбасса решили рассказать, что ожидает тех граждан, которые возвращаются на территорию «ДНР» из Украины. Они сообщили, что приезжие должны будут отправиться в медучреждение для того, чтобы пройти так называемую обсервацию.

Об этой информации сообщил блогер Necro Mancer в своем «Твиттере», передает «НБН».

Отмечается, что вышеупомянутые меры утвердили в так называемом «Минздраве ДНР». Для этого были якобы выделены специальные одноместные палаты для обсервации. Однако, как оказалось, информация о подобных условиях – это ложь.

«Условия те еще в больнице. У нас в палатах находится около 8 человек. В свою очередь, душ с туалетом по одному на этаж. О горячей воде и вообще говорить не нужно – ее нет. Нас покормить вообще забыли, так зато совсем не забыли выставить охрану, которая следит за нами», — сообщила одна из тех, кто попала в место обсервации «ДНР».

Эту информация подтвердила и другая женщина. При этом она добавила, что людям пришлось идти 8 километров пешком через серую зону, чтобы оказаться в больнице.

"В клиниках уже подготовлены одноместные палаты" (с) источник из #минздравт1 https://t.co/VUbQs4Afv0 — Necro Mancer (@666_mancer) June 25, 2020

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