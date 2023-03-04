Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на два российские телеграм-каналы: Astra и Baza.

В источниках говорится о том, что беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения врезался в резервуар с нефтепродуктами. Известно, что в резервуаре могло находится около 3000 тонн нефти, а само событие произошло в населённым пункте Разумное, Белгородской области.

В источниках сообщается о том, что из-за взрыва в самом резервуаре якобы осталась дыра размером в 1 квадратный метр, также известно, что после взрыва со станции эвакуировали 4 человек, пострадавшие отсутствуют.

Кто виновник произошедшего — неизвестно, но некоторые российские представители уже успели обвинить Украину во взрыве резервуара «Транснефть-Дружба».

Напомним, что ранее стало известно о том, что Российская Федерация прекращает поставки нефти в Польшу по трубопроводу.