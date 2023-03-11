Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на эфир Олега Жданова в YouTube.

В своём эфире эксперт заявил, что скорее всего лидера Чеченской республики отравили представители ФСБ Российской Федерации, но как сказал сам Жданов — эти данные пока что не подтверждены.

Помимо этого, эксперт считает, что у Рамзана Кадырова острая почечная недостаточность, из-за этого у главы Чечни произошли внешние изменения в организме, а также значительно увеличился вес. Кроме того, помимо Рамзана Кадырова отравлен был ещё один высокопоставленный командир из его окружения.

Олег Жданов также рассказал о том, что на прошлой неделе из Европы в Москву прибыл самолёт, который вскоре полетел обратно, но вероятнее всего по пути в Европу на борту уже пребывал сам Рамзан Кадыров. По словам эксперта, самолёт прибыл в медицинский университет Нюнберга, где лидера Чечни лечат с помощью нестандартных методов.

Напомним, что ранее европейские источники сообщали о том, что Рамзан Кадыров серьёзно болен.