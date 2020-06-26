Степанов назвал области с самой напряженной ситуацией

Коронавирус

26.06.2020 10:18

Укринформ

В больницах Украины четыре тысячи коек заняты больными COVID-19.

Об этом на брифинге 26 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"На сегодняшний день в больницах первой волны 23 тыс. коек, около 4 тыс. коек заняты больными коронавирусом. По всем регионам Украины разная ситуация, более напряженная она в Черновицкой и Закарпатской областях", — сказал Степанов.

Он отметил, что Минздрав готовится к развертыванию больниц второй волны, исходя из статистики заболеваемости каждый день, развертывание больниц будет проходить по региональному принципу.

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"Основная задача системы здравоохранения — оказание медицинской помощи. И с этой задачей на сегодня наша система справляется, об этом свидетельствуют конкретные цифры. Мы очень укрепили нашу систему за три месяца", — добавил Степанов.

Как сообщалось, по состоянию на 26 июня в Украине лабораторно подтверждено 41 117 случаев COVID-19, за сутки — 1109 новых. Больше всего случаев заболевания COVID-19 за сутки зарегистрировано во Львовской области — 209, г.Киеве — 113, Ривненской области — 116, Закарпатской области — 93.

По материалам: ukrinform.ru