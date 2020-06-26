В некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт — Шмыгаль
В некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт — Шмыгаль
26.06.2020 21:47
Укринформ
Премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает, что в некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт из-за распространения коронавируса.
Об этом он заявил в интервью BBC News Украина.
"Есть рост количества больных. Относительно закрытия транспорта — это возможно в некоторых городах и областях. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта", — отметил Шмыгаль.
Он пояснил, что все будет зависеть от загруженности койко-мест в больницах, темпов прироста больных и ряда других показателей.
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Что касается закрытия транспорта в Киеве, то, по словам Премьер-министра, решение тоже зависит от местных властей.
"Инициатором (закрытия общественного транспорта — ред.) должен стать киевский городской голова. Если мы будем видеть, что есть угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, то будем давать рекомендации или и будем вводить карантин на государственном уровне", — пояснил Шмыгаль.
Как сообщал Укринформ, 10 регионов Украины и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.
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По состоянию на 26 июня в Украине лабораторно подтверждено 41 117 случая COVID-19, за сутки — 1 109 новых случаев.
На сегодня в больницах первой волны насчитывается 23 тыс. коек, около 4 тыс. коек заняты больными коронавирусом.
По материалам: ukrinform.ru