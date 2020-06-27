Срок действия последней стратегии лесного хозяйства завершился в 2015 году — Гослесагентство

26.06.2020 23:55

Укринформ

Срок действия последней стратегии лесного хозяйства в Украине завершился в 2015 году.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера, комментируя последствия нынешней стихии в западных регионах Украины, заявил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий.

"К сожалению, последний документ, который регламентировал стратегию лесного хозяйства, срок его действия истек в 2015-м году. В течение последних пяти лет лесное хозяйство вообще не развивалось. Не был принят ни один документ, который бы определил, куда, собственно, должно двигаться отрасль, которая будет политика восстановления лесов, какова будет политика в отношении рубок, какой будет политика относительно карпатского региона", — отметил он.

По его словам, в ближайшее время по этим вопросам планируется инициировать широкий национальный диалог.

"Именно эти вопросы должны быть включены в эту стратегию (развития лесного хозяйства, — ред.). Мы планируем в ближайшее время инициировать широко национальный диалог, привлечь к нему экспертов, руководителей государственных органов, народных депутатов, всех, кто имеет отношение к лесной политики".

Заблоцкий отметил, что стратегия развития отрасли должна предусматривать период как минимум до 2030 года.

"Как только я вступил в должность, мы затронули вопросы разработки лесной стратегии, для того, чтобы определиться, куда будет двигаться отрасль, по меньшей мере до 2030-го года", — подчеркнул он.

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Напомним, 23 июня в западных регионах страны из-за сильных дождей начались сильные наводнения. Разрушены сотни километров автодорог, десятки мостов и километра берегоукреплений, отселены сотни людей.

На этой неделе прокуратурой Ивано-Франковской области начато уголовное производство по фактам массового уничтожения растительного мира, что вероятно привело к стихийному бедствию на территории Ивано-Франковской и других областей. В ведомстве отмечают, что в июне 2020 года на территории Прикарпатья выпала рекордное количество осадков, в результате чего погибло 3 человека, подтоплено более 10 тыс. жилых домов, разрушено 150 км дорог и 90 мостов, повреждено 586 дорог и 169 мостов,уничтожено 4146 м берегоукрепления. Их возникновение, вероятно, стало возможным в результате массового уничтожения объектов растительного мира, порубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнения мероприятий по охране окружающей среды должностными лицами.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено следственному отделу УСБУ в области.

По материалам: ukrinform.ru