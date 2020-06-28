Ткаченко назвал защиту культурных прав одним из главных вызовов для МКИП
Ткаченко назвал защиту культурных прав одним из главных вызовов для МКИП
28.06.2020 12:16
Укринформ
Для Министерства культуры и информационной политики Украины защита культурных прав является одним из главных вызовов.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.
"Сегодня День Конституции отмечают одновременно с днем молодежи. Символическое совпадение для молодого государства. Когда в 1996-м в «конституционную ночь» в Раде одобряли текст, мало кто верил, что принятие Конституции состоится. Это было более чем необходимо, ибо до этого действовала конституция УССР. Но принятие главного документа страны не состоялось. И сегодня защита наших культурных прав для министерства является едва ли не самым главным вызовом", — отметил он.
Ткаченко подчеркнул, что Конституция стала основой демократии, символом независимости и соборности Украины. "Страны, где самая большая ценность — это люди, живущие в мире, согласии и уважении друг к другу", — добавил он.
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Как сообщалось, в Украине 28 июня отмечают День Конституции. В этот день в 1996 году после почти суток непрерывной работы Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию независимого украинского государства.
День молодежи отмечают в Украине ежегодно в последнее воскресенье июня в соответствии с указом Президента Украины от 22 июня 1994 года.
По материалам: ukrinform.ru