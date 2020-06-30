Новый скандал с Третьяковой: скандальная нардеп хочет лишить социальной помощи родственников без вести пропавших украинцев на Донбассе

Глава парламентского комитета по вопросам соцзащиты и прав ветеранов заявила, что люди прекрасно уведомлены о смерти своих родных, но не хотят этого признавать, чтобы государство платило им деньги.

Такое заявление Галины Третьяковой опубликовали на Facebook-странице «Незламні», пишет «НБН«.

Во время видеоконференции нардеп подчеркнула, что некоторые соцвыплаты в Украине надо отменить, ведь люди ими только злоупотребляют. Для примера она привела выплаты родственникам без вести пропавших украинцев на Донбассе:

«Эти выплаты надо отменить, чтобы не было злоупотреблений. Я просматривала Минские соглашения… Допустим, человек считается без вести пропавшим, но мы точно уверены, что его расстреляли или он погиб, просто ещё не нашли могилу. То есть, все родные также знают, что его больше нет, но не признают этого, потому что получают средства 20-30 тысяч ежемесячно. Это морально разлагает человека».

Хіба за це ми воювали? Побратими!Ви тільки послухайте, що вона меле!!!Це Голова комітету Верховної Ради України з соціальної політики та ЗАХИСТУ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ!!!Вона договорилась до того, що треба забрати соцвиплати у родичів побратимів, загиблих атовців! «Людина трудяща – отримає більше зарплат, якщо не буде пільг у трудовому кодексі».Це шо? Це як називається? Натравлювання найманих працівників на учасників АТО?!Чого вона хоче? Конфлікту? То вона його матиме. Вона вже заявляла у жовтні 2019го:«Слід передивитися і перелік пільговиків. Якщо це був контракт, і людина свідомо йшла на отримання високого грошового забезпечення, продавала свою найману силу для того, щоб захищати країну, – це був його вибір і тільки так» Наші брати ризикують життям і здоров’ям, щоб вона роздавала такі інтервью?Влаштовує істерику через той мізер, який держава раз через раз дає своїм захисникам. Ви впевнені, що вона захистить наші права, права ветеранів?Тільки відставка і крапка. Gepostet von Міжнародне Громадське Об'єднання Учасників Бойових Дій "Незламні". am Freitag, 26. Juni 2020

Напомним, ранее мы писали, что Ляшко назвал Третьякову «зеленой дурой»