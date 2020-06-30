Выражение о «качестве детях» придумал нобелевский лауреат — Третьякова в Раде назвала критику в свой адрес аморальной инфокампанией

Народная избранница и глава парламентского комитета по вопросам соцзащиты и прав ветеранов, во время сегодняшнего заседания прокомментировала свое высказывание о «детях низкого качества».

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «НВ«.

С трибуны парламента Третьякова заявила, что критика в её адрес после высказывания о детях — это аморальная кампания против неё. Как отметила нардеп, эту «акцию» проплатили в Федерации профсоюзов Украины, которые против её реформ.

Что же касается своих слов о «детях низкого качества», заявила Третьякова, то таким выражением пользовался нобелевский лауреат Гери Стенли Беккер:

«Выражение «качество детей» придумала не я. Но я прошу прощения за то, что воспользовалась им в своем интервью. Прошу прощения у всех украинцев и у всех, кто считает, что я против соцзащиты украинцев. Но таким выражением пользовался нобелевский лауреат… И можно ли существовать таким словам будет решать время».

Депутат также оправдалась, что не имела в виду бедных людей, когда озвучивала это предложение:

«Я говорила о том, что бедным должны помогать богатые, а не такие же бедные. А то, что вы сейчас делаете — это недостойно. Никакой информационный киллер не заставит меня думать по-другому».

Напомним, ранее мы писали, что Олег Ляшко назвал Третьякову «зеленой дурой».