Минобразования объяснило, как будут возвращать деньги за пробное ВНО

01.07.2020 05:56

Укринформ

В Украине с 1 июля начинается процесс возврата средств за отмененное пробное ВНО.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

"1 июля 2020 года МОН совместно с ПриватБанком начинают возвращать участникам пробного ВНО средства, уплаченные ранее за участие в тестировании… Средства будут возвращать именно тому лицу, которое было зарегистрировано для участия в пробном ВНО. Ни маме, ни отцу, а именно тем участникам и участницам, которые были зарегистрированы на тестирование", — говорится в сообщении.

Получить средства можно через ПриватБанк. Для этого необходимо иметь любую карточку этого банка, оформленную именно на участника пробного ВНО. Финансовый телефон в ПриватБанке должен совпадать с телефоном, который был указан во время регистрации на пробное ВНО в качестве основного, подчеркнули в Минобразования.

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Те участники, у которых уже есть карточка Приватбанка, получат SMS-уведомление о зачислении на нее средств. Остальным следует обратиться в любое отделение Приватбанка и оформить карту бесплатно за 15 минут. С собой нужно иметь паспорт или электронную ID-карту.

Как сообщал Укринформ, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации правительство отменило пробное ВНО. Украинский центр оценивания качества образования предоставил возможность зарегистрированным участникам пробного ВНО пройти тестирование в режиме онлайн. В частности, 15 июня состоялось онлайн-тестирование по украинскому языку и литературе, 17-го – по всем другим предметам.

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Кабинет министров утвердил порядок возврата средств всем участникам пробного ВНО. На это будет израсходовано 52 млн 450 тыс. грн из фонда борьбы с COVID-19.

Возврат средств, уплаченных участниками пробного ВНО, может продлиться до 1 декабря 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru