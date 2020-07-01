Свежий прогноз погоды на 1 июля 2020 года: в Украине дожди с грозами пойдут на Восток и Юг

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 1 июля погода в Украине дождить будет в юго-восточной части, а жара немного отступит.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Жара в Украине в среду, 1 июля, немного отступит, но ненадолго. Дожди переместятся в юго-восточные регионы страны, а также в Херсонскую область и в Крым.

«Также отдельные дожди вероятны на Западе и Севере Украины, но ничего, к счастью, мощного. Поскольку этот фронт холодной, то дальше, в его тылу, распространится, хотя и временно, более свежий воздух», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Обращаем внимание! Укргидрометцентр предупредил о том, что в юго-восточных и восточных регионах в отдельных местах пройдут сильные дожди с грозами, градом и шквальным ветром 15 – 20 м/сек. (уровень опасности, желтый).

Температура воздуха в Украине ожидается довольно теплая – почти везде +26… +28 градусов.

Жарче всего все же будет в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. Там воздух прогреется до +31… +33 градусов.

Самой низкой температура будет на Волыни, Ровненской и Житомирской областях – +25… +27 градусов.

Ветер будет западным, 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве 1 июля жара немного спадет, температура максимально поднимется до +28 градусов, осадки не предвидятся.

Ранее сообщалось о погоде на 30 июня 2020 года.