UATV увеличивает свое присутствие в Польше

01.07.2020 17:20

Укринформ

30 июня 2020 года телеканал иновещания Украины UATV стал доступен абонентам польской кабельной сети “Mutimedia Polska S. A.“

Об этом говорится на сайте телеканала.

В начале этого года компания “Mutimedia Polska S. A.” присоединилась к Vectra Group – одного из лидеров рынка кабельного телевидения Польши. В результате приобретения 100% акций “Multimedia Polska” Vectra Group стала лидером страны по количеству абонентов кабельного телевидения.

UATV доступен абонентам пакетов “SuperBox” и “MaxBox”.

Напоминаем, телеканал UATV появился в кабельной сети “Vectra S. A.” еще 5 февраля 2016 года.

По материалам: ukrinform.ru