UATV увеличивает свое присутствие в Польше

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

UATV увеличивает свое присутствие в Польше

UATV увеличивает свое присутствие в Польше

01.07.2020 17:20

Укринформ

30 июня 2020 года телеканал иновещания Украины UATV стал доступен абонентам польской кабельной сети “Mutimedia Polska S. A.“

Об этом говорится на сайте телеканала.

В начале этого года компания “Mutimedia Polska S. A.” присоединилась к Vectra Group – одного из лидеров рынка кабельного телевидения Польши. В результате приобретения 100% акций “Multimedia Polska” Vectra Group стала лидером страны по количеству абонентов кабельного телевидения.

UATV доступен абонентам пакетов “SuperBox” и “MaxBox”.

Напоминаем, телеканал UATV появился в кабельной сети “Vectra S. A.” еще 5 февраля 2016 года.

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Суд восстановил в должности двух люстрированных прокуроров

Таисия Слепцова

Дело Шеремета: Антоненко не доставили в суд, рассмотрение апелляции перенесли

Таисия Слепцова

В ОБСЕ надеются, что убийц Шеремета привлекут к ответственности

Таисия Слепцова

Добавить комментарий