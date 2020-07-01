В Киеве объявили международный конкурс на проект памятника медикам

01.07.2020 18:02

Укринформ

В Киеве объявили Международный открытый творческий конкурс по изготовлению памятника медицинским работникам всего мира.

Об этом на пресс-конференции в Укринформе сообщили инициаторы возведения памятника при организационной поддержке ОО «Общественный совет по вопросам культуры, молодежи и спорта Украины».

«Медицинские работники являются ключевым фактором, который определит будущее отрасли здравоохранения во всех странах мира. Сегодня мы организовали конкурс по разработке и представлению лучшего проекта этого памятника. А в дальнейшем создать аллею известных врачей из разных стран мира», — сказал профессор Олег Шекера, академик Национальной академии наук высшего образования.

Будущий памятник будет установлен в Киеве на углу улиц Госпитальная и бульвара Леси Украинки, напротив Александровской больницы. 23 июня по случаю Дня медицинского работника на этом месте был заложен памятный знак.

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«Цель конкурса — выбор на конкурсных условиях лучшего проекта памятника на тему, выполненного на высоком профессиональном уровне и лучшего по ценовому предложению. Конкурс является открытым по составу участников, которыми могут быть физические лица — как граждане Украины, так и иностранные граждане и лица без гражданства или их объединения, творческие коллективы», — рассказал Владимир Бульба, председатель правления независимого ОО «Общественного совета по вопросам культуры , молодежи и спорта Украины».

Инициаторы конкурса считают установление памятника медицинским работникам актуальным, учитывая мировую пандемию COVID-19, а также хотят привлечь внимание к проблемам медицины в Украине.

«Мы все осознали, что профессия медицинского работника сегодня настолько актуальна, начиная от медсестер и заканчивая врачами, хирургами, особенно эпидемиологами, которые на сегодняшний день, пожалуй, самые важные люди на планете и герои нашего времени», — отметил Александр Соколинский, соучредитель ОО «Общая Победа».

Конкурс проводится в один тур. Срок подачи конкурсных проектов: с 1 августа до 1 сентября 2020 года. Подведут итоги конкурса с 1 по 15 сентября 2020 года.

Инициаторы возведения памятника медицинским работникам — профессор Олег Шекера, ОО «Общая Победа», ОО «Общественный совет по вопросам культуры, молодежи и спорта Украины», КП «Киевзеленстрой», МОО «Международная ассоциация «Здоровье общества», Киевская городская государственная администрация и Печерская районная в городе Киеве государственная администрация.

По материалам: ukrinform.ru